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06.10.2021  16:30   Виталий Хиневич

На Харьковщине ликвидируют масштабный пожар (видео)

В городе Балаклея на улице Центральной тушат пожар на открытой территории.

Пожар в Балаклеи
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что сообщение о возгорании на открытой территории поступило на номер «101»  6 октября около 12:27. Общая площадь возгорания составила 4,5 гектаров.
 
Кроме этого, была угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры. 
 
По состоянию на 14:20 пожарным удалось локализовать возгорание. На данный момент ликвидация пожара продолжается.  Угроза распространения огня миновала. 
 

Напомним, в Служба спасания поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в Балаклее.

Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, балаклея
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