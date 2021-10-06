06.10.2021 16:30 Виталий Хиневич

На Харьковщине ликвидируют масштабный пожар (видео)

В городе Балаклея на улице Центральной тушат пожар на открытой территории.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании на открытой территории поступило на номер «101» 6 октября около 12:27. Общая площадь возгорания составила 4,5 гектаров.

Кроме этого, была угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры.

По состоянию на 14:20 пожарным удалось локализовать возгорание. На данный момент ликвидация пожара продолжается. Угроза распространения огня миновала.

Напомним, в Служба спасания поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в Балаклее.