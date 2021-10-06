На Харьковщине ликвидируют масштабный пожар (видео)

В городе Балаклея на улице Центральной тушат пожар на открытой территории.
Напомним, в Служба спасания поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в Балаклее.
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Нынешний день предоставит широкие возможности. От вас требуется проявить инициативу и не бояться брать отвественность на себя.
Если, проснувшись, увидели затянутое тучами небо, не расстраивайтесь. К полудню распогодится и день с вечером будут ясными. Без осадков.
Ежегодно 6 октября отмечается День, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.
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