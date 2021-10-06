В Харьковском горсовете уволен заместитель городского головы. Названа причина

Нынешний день предоставит широкие возможности. От вас требуется проявить инициативу и не бояться брать отвественность на себя.

Если, проснувшись, увидели затянутое тучами небо, не расстраивайтесь. К полудню распогодится и день с вечером будут ясными. Без осадков.