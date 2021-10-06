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06.10.2021  17:10   Виталий Хиневич

В Харьковском горсовете уволен заместитель городского головы. Названа причина

Семен Сирота освобожден от должности заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Семен Сирота уволен по собственному желанию
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал руководитель города Игорь Терехов. Решение об увольнении было принято по собственному желанию заявителя.
 
Исполняющим обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства с 7 октября назначен Виталий Мирошник - первый заместитель директора департамента.
 
Напомним, Семен Сирота на должности заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства проработал с 9 декабря 2020 года.
 
Напомним, харьковский городской совет, 9 декабря, утвердил список заместителей городского головы. Заместителем городского головы - директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства назначен Семен Сирота.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков
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