06.10.2021 17:21 Дмитрий Колоней

В харьковском метро шерстят нарушителей карантина (фото)

В Харькове проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Харьковского метрополитена, сотрудники подземки и отраслевого отдела полиции проводят рейды, выявляющие нарушения карантинных мероприятий.

Проверяющие следят за соблюдением пассажирами масочного режима в вагонах электропоездов и во время нахождения на территории метро. Примером может быть проводившаяся сегодня, 6 октября 2021 года, проверка на станции «Проспект Гагарина».

Тщательные проверки в метрополитене выполняются для предотвращения, распространения и профилактики заболеваемости коронавирусом 2019-nCoV.

Отметим, что КП «Харьковский метрополитен» в полном объеме обеспечивает влажную уборку вагонов с помощью моющих и дезинфицирующих средств.