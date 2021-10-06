    
Главная Новости Харькова Медицина В харьковском метро шерстят нарушителей карантина (фото)
06.10.2021  17:21   Дмитрий Колоней

В харьковском метро шерстят нарушителей карантина (фото)

В Харькове проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Харьковского метрополитена, сотрудники подземки и отраслевого отдела полиции проводят рейды, выявляющие нарушения карантинных мероприятий.
 
 
Проверяющие следят за соблюдением пассажирами масочного режима в вагонах электропоездов и во время нахождения на территории метро. Примером может быть проводившаяся сегодня, 6 октября 2021 года, проверка на станции «Проспект Гагарина».
 
 
Тщательные проверки в метрополитене выполняются для предотвращения, распространения и профилактики заболеваемости  коронавирусом 2019-nCoV.
 
 
В метро проходят рейды по нарушителям карантина Новости Харькова
 
В метро проходят рейды по нарушителям карантина Новости Харькова
 
 
В метро проходят рейды по нарушителям карантина Новости Харькова
 
Отметим, что КП «Харьковский метрополитен» в полном объеме обеспечивает влажную уборку вагонов с помощью моющих и дезинфицирующих средств.
 
Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, карантин, харьков, проверки, рейд
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.10 Общество Словения и Швеция заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом 12.09 Дороги и транспорт Станции метро в Харькове снова открыты для пассажиров 12.09 Дороги и транспорт В Харькове закроют станции метро
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 