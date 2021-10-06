06.10.2021 15:30 Виталий Хиневич

Суд взял под стражу водителя, который в Харькове сбил двух подростков

Киевский районный суд Харькова рассмотрел и удовлетворил ходатайство государственного обвинителя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Общественное».

Отмечается, что 33-летний водитель фуры, сбивший 4 октября текущего года двух подростков на улице Большой Кольцевой в Харькове, взят под стражу сроком на 60 дней без права внесения денежного залога.

Сам подозреваемый признает свою вину, но заявил, что уйти от столкновения не мог. По словам водителя, он шел накатом, после того, как другой тягач пропускал двух женщин на пешеходном переходе. В этот момент перед автомобилем выбежали два парня, уйти от столкновения не было возможности.

Стоит отметить, что один из потерпевших в данном ДТП скончался в больнице. Как рассказал заместитель главврача больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий, одного из пострадавших, 14-летнего подростка, доставили в больницу в состоянии клинической смерти в глубокой коме. Проведенные врачами больницы реанимационные мероприятия результата не дали, мальчик скончался.

Напомним, днем 4 октября на улице Большой Кольцевой в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы несовершеннолетние.