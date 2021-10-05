05.10.2021 09:34 Рита Парфенова

Фура сбила двух подростков в Харькове: полиция открыла уголовное дело (фото)

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в неотложку, решается вопрос о задержании водителя.



hk.npu.gov.ua

Днем 4 октября на улице Большой Кольцевой в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы несовершеннолетние, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Фура «DAF XS» с полуприцепом, ехавшая в сторону Московского проспекта, сбила двух подростков – 12-летнего парня и еще одного ребенка примерно 13-ти лет. Установлено, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Один из очевидцев ДТП рассказал, что парни перебегали дорогу по переходу. Водитель затормозил, но избежать аварии не получилось.



В тяжелом состоянии несовершеннолетних госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи г. Харькова. В Центре экстренной медицинской помощи рассказали, что у пострадавших черепно-мозговые травмы, ушибы внутренних органов и множественные переломы.





По факту травмирования двух несовершеннолетних открыто уголовное дело по ст. 286 ч. 2. Наказание для водителя предусматривает от 3 до 8 лет заключения и лишение прав на срок до трех лет или без такового.



Решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Дудинской в Харькове, которое произошло вечером 2 октября. 29-летнего мужчину на электросамокате сбил маршрутный автобус.