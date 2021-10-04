    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове маршрутный автобус сбил мужчину на электросамокате (фото)
04.10.2021  08:28   Рита Парфенова

В Харькове маршрутный автобус сбил мужчину на электросамокате (фото)

Вечером субботы в Новобаварском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и электросамоката.

ДТП Харьков: маршрутный автобус сбил мужчину на электросамокате

После девяти часов вечера 2 октября на улице Дудинской в Харькове в ДТП пострадал мужчина, ехавший на электросамокате. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции. 29-летнего водителя двухколесного транспорта сбил маршрутный автобус.

У пострадавшего серьезные травмы, его доставили в харьковскую неотложку в тяжелом состоянии.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Статья за нарушение правил безопасности дорожного движения предусматривает до трех лет заключения плюс лишение прав также до трех лет.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее РЕДПОСТ писал о дорожно-транспортном происшествии на улице Шевченко в Харькове. Под колеса легкового автомобиля попал мотоциклист. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу.

ДТП Харьков: маршрутный автобус сбил мужчину на электросамокате

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове на перекрестке столкнулись два ВАЗа (фото) 02.10 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове сбит мотоциклист (видео) 01.10 Криминал и происшествия На Харьковщине произошло смертельное ДТП
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 