В Харькове маршрутный автобус сбил мужчину на электросамокате (фото)

Вечером субботы в Новобаварском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и электросамоката.
После девяти часов вечера 2 октября на улице Дудинской в Харькове в ДТП пострадал мужчина, ехавший на электросамокате. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции. 29-летнего водителя двухколесного транспорта сбил маршрутный автобус.
У пострадавшего серьезные травмы, его доставили в харьковскую неотложку в тяжелом состоянии.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Статья за нарушение правил безопасности дорожного движения предусматривает до трех лет заключения плюс лишение прав также до трех лет.
Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Ранее РЕДПОСТ писал о дорожно-транспортном происшествии на улице Шевченко в Харькове. Под колеса легкового автомобиля попал мотоциклист. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу.
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