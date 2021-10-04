04.10.2021 08:28 Рита Парфенова

В Харькове маршрутный автобус сбил мужчину на электросамокате (фото)

Вечером субботы в Новобаварском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и электросамоката.





После девяти часов вечера 2 октября на улице Дудинской в Харькове в ДТП пострадал мужчина, ехавший на электросамокате. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции. 29-летнего водителя двухколесного транспорта сбил маршрутный автобус.



У пострадавшего серьезные травмы, его доставили в харьковскую неотложку в тяжелом состоянии.





На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Статья за нарушение правил безопасности дорожного движения предусматривает до трех лет заключения плюс лишение прав также до трех лет.



Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.



Ранее РЕДПОСТ писал о дорожно-транспортном происшествии на улице Шевченко в Харькове. Под колеса легкового автомобиля попал мотоциклист. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу.