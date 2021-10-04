04.10.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 4 октября

Благоприятный день для начала чего-то нового – сегодня многие просто фонтанируют идеями. Звезды советуют сначала все продумать – для презентаций не лучшее время.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Активности Овнов можно позавидовать. Главное – использовать ее с умом. Помните:торопливость пойдет только во вред, из-за нее Овен может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Дела Тельцов уверенно пойдут в гору! Это относится к финансам и бытовым вопросам. А в процессе их решения Тельцы смогут завести полезные знакомства.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы, сеголня вы сами кузнецы своего счастья. Так что если у Близнецов есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – самое время начать действовать!



Рак (22 июня – 23 июля)

Ракам будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Рак способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива.



Лев (24 июля – 23 августа)

Львов ждут яркие фантазии, которые с успехом заменят приятные мелочи повседневности. Ночью Лев способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В жизни Девы может начаться новый этап. Звезды советуют не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам заниматься лишь тем, что им самим интересно, – другие проекты у них все равно обречены на провал. А попытка оказать на них давление, требуя выполнения обязательств, может закончиться бунтом.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря этому он способен многого добиться, однако звезды советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Все, с чем Стрелец будет сеголня соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Звезды наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Стрелец способен применить даже в самых рутинных и скучных делах.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует с головой утонуть в рутине! И если Козерог не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды советут решать вопросы постепенно – пытаясь сделать все сразу они попросту потратят время и силы.



Водолей (21 января – 19 февраля)

В Водолее может проснуться критик. Водолею может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле критика способна стать источником конфликтов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды советуют проявлять осторожность во всем, за что бы они ни взялись. Не исключено, что их действия принесут прямо противоположный результат. Так что самым правильным решением будет по возможности перенести решение важных задач.



