04.10.2021 07:00

День защиты животных: события 4 октября

Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.

Празднование Дня животных связано с именем святого Франциска Ассизского – покровителя священных животных, которого почитают в католических странах.



Всемирный день защиты животных впервые стали отмечать в 1931 году как способ привлечь внимание к бедственному положению вымирающих видов. С тех пор этот день превратился в день чествования всех животных мира, независимо от национальности, религии, вероисповедания или политических взглядов тех, кто отмечает этот день.



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Ежегодно в первый понедельник октября отмечается установленный ООН праздник – World Habitat Day. Одним из близких по смыслу переводов на русский может быть – Всемирный день жилища (места жительства).



Тема Всемирного дня Хабитат в 2021 году: Города активизируют действия ради достижения глобальной углеродной нейтральности.



Около 70% всех выбросов углекислого газа в мире приходится на города, при этом основная часть городских выбросов парниковых газов — на транспорт, здания, энергетику и утилизацию отходов. Цель Дня – поддержка глобальной кампании по обеспечению нулевых выбросов и служит призывом к местным органам власти работать над созданием действенных планов по снижению выбросов углерода в преддверии Конференции ООН по изменению климата (КС-26) в ноябре 2021 года.



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С 1996 года ко Всемирному дню жилища приурочен и Всемирный день архитектуры – до этого архитекторы отмечали свой профессиональный праздник в первый понедельник июля.



Международный союз архитекторов был создан сразу после второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий — последствий второй мировой войны. Сейчас в МСА насчитывается около ста национальных секций и более миллиона архитекторов.



Традиционно в этот день архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. В этот день организовываются выставки.



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Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах мира отмечают Международный день врача, который считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Ведь главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов.



Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Каждый год около тысячи врачей от этой организации помогают людям в разных странах (в том числе и в горячих точках) мира, оказывая медицинскую помощь всем, попавшим в чрезвычайную ситуацию, безо всякой дискриминации и различия. Также волонтеры организации занимаются профилактической и просветительской работой, направленной на борьбу со СПИДом и наркоманией.



Также в этот день...



В 1582 году папа римский Григорий XIII объявил, что следующий день будет не 5, а 15 октября. Таким образом в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) был заменен на григорианский (новый стиль).



1675 – знаменитый голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.



1895 – родился Бастер Китон, американский комедийный актер, снявшийся в фильмах «Генерал», «Этот безумный, безумный мир», «Сансет-бульвар».



1911 – в Лондоне пущен в строй первый в мире эскалатор.



1916 – родился Виталий Гинзбург (ум. 2009), выдающийся советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года.



1946 – родилась Сьюзан Сарандон (настоящее имя Сюзан Абигейл Томалин), американская актриса, обладательница «Оскара» («Атлантик-сити», «Приговоренный к смерти идет», «Клиент»).



1959 – был запущен космический аппарат «Луна-3», впервые сфотографировавший обратную сторону Луны.



1999 – в США создан центр надзора и контроля за преступностью в Интернете. Обязанность нового центра – обнаружение результатов деятельности хакеров в сети и последующее оперативное извещение банков и финансовых институтов о наличии исходящей от хакеров угрозы.



2002 – в Харькове на территории Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды был открыт памятник первой учительнице. Скульптура изготовлена из бронзы и гранита и изображает учительницу с книгой в руке, рядом с которой за партой сидит ученица.



Именины отмечают: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.