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03.10.2021  14:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 4 октября

Ночные заморозки продолжаются, день же обещает быть теплым, хотя солнце будет редко показываться из-за облаков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +12°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Космическая обстановка спокойная. Геомагнитные колебания не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. Какая погода весь день стоит, такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь.

Однако ясная погода в этот день в сочетании с северо-восточным ветром обещает и холодную зиму. А резкое похолодание сулит раннюю зиму.

Если днем прохладно, а к ночи теплеет – к скорому ненастью.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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