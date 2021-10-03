Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 4 октября

Ночные заморозки продолжаются, день же обещает быть теплым, хотя солнце будет редко показываться из-за облаков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +12°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Космическая обстановка спокойная. Геомагнитные колебания не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. Какая погода весь день стоит, такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь.
Однако ясная погода в этот день в сочетании с северо-восточным ветром обещает и холодную зиму. А резкое похолодание сулит раннюю зиму.
Если днем прохладно, а к ночи теплеет – к скорому ненастью.
Пришло время, как говорится, «собирать камни». Идеальное время завершить очередной этап своих дел или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Ночные заморозки продолжаются, день же обещает быть теплым, хотя солнце будет редко показываться из-за облаков.
День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября.
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