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03.10.2021  21:13   

Помогите найти: в Харькове вышел из неотложки и пропал невысокий мужчина с драконом на плече (фото)

Разыскивается пропавший в Харькове 47-летний Андрей Рублев.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", 28 сентября 2021 года из харьковской больницы неотложной скорой помощи №4 в черной футболке, серой фланелевой рубашке, голубых джинсах и черных крссовках с темно-синей сумкой через плечо вышел выписавшийся из неотложки житель Первомайского 47-летний Андрей Рублев - невысокий, худощавый сероглазый мужчина с короткими русыми волосами с проседью и пропал.

При себе имел документы.

Особые приметы: шрам на груди от плеча до плеча в виде серпа.с татуировкой "дракон" на плече. Отсутствуют зубы.

При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102      

Напоним, ранее мы писали о том, что была найдена живой после месяца розысков 18-летняя Сабина Райтруб с ХТЗ.
Тэги:  пропал мужчина, неотложка, харьков, розыск, поиск, первомайский, татуировка, дракон, гшрам
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