Помогите найти: в Харькове вышел из неотложки и пропал невысокий мужчина с драконом на плече (фото)

Разыскивается пропавший в Харькове 47-летний Андрей Рублев.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", 28 сентября 2021 года из харьковской больницы неотложной скорой помощи №4 в черной футболке, серой фланелевой рубашке, голубых джинсах и черных крссовках с темно-синей сумкой через плечо вышел выписавшийся из неотложки житель Первомайского 47-летний Андрей Рублев - невысокий, худощавый сероглазый мужчина с короткими русыми волосами с проседью и пропал.
При себе имел документы.
Особые приметы: шрам на груди от плеча до плеча в виде серпа.с татуировкой "дракон" на плече. Отсутствуют зубы.
При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102
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