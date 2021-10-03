03.10.2021 20:20

"Желто-синие" против "туров": непростая победа харьковского "Металлиста" (видео)

Харьковская команда встречалась в чемпионате Первой лиги с "Нивой".



Сайт ФК Металлист

Как сообщает РЕДПОСТ , харьковский "Металлист" встречался в чемпионате Первой лиги с "Нивой". Несмотря на то, что тернопольцы остались без тренера (который недавно подал в отставку), для первостоличной команды матч стал далеко не простым.

В матче сперва повели гости. Счет открыл Сергей Кисленко - 0:1. Счет сровнял Подлепенец, ударом головой забивший гол в угол ворот. - 1:1. Победный же гол забил бразильский легионер, нападающий Матеус Пейшоту - 2:1.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлиста» Александр Кучер отметил "Скажу так: опасались соперника, говорили ребятам, что неплохая команда, хорошо выбегает, имеет в составе скоростных вингеров, обращали внимание на то, что «Нива» ждет нового тренера, футболисты будут доказывать свою состоятельность, поэтому нам придется непросто. Так и получилось. Вышли расслабленными на первый тайм, сразу пропустили. Радует, что быстро отреагировали, создали пару моментов, забили второй мяч, и это хорошо. После этого снова успокоились. Второй тайм показал, что при каждом стандарте у чужих ворот появлялся момент возле наших. По счету играли, была невнимательность. Соперники выбегали в контратаки, и где-то мы могли получить. Но есть три очка — будем двигаться дальше. Полузащитник «Металлиста», автор первого гола харьковчан, Евгений Подлепенец прокомментировал матч с «Нивой»: "Игра получилась тяжелая, напряженная. Мне кажется, сами довели до этого, не реализовали множество своих моментов. Много передач, но не было завершающего паса. Рад, что забил. Перед этим еще и привез в свои ворота… Так сказать, исправился. "Нива" - очень достойная команда, не зря они идут в верхней части таблицы. Только комплименты им. Спортивный директор «Нивы» Сергей Задорожный после матча заявил : " Сложная игра, очень серьезный соперник, квалифицированные футболисты. Главное, что наши ребята не испугались, Здесь замечательная поддержка трибун, стадион — все соответствует высокому уровню. Результатом мы недовольны, но футбол показали неплохой. По крайней мере, я так считаю.

Днем в четверг, 7 октября, харьковчане проведут выездной мачт с «Горняк-Спортом» в Горишних Плавнях.

А домашний поединок состоится в понедельник ,11 октября - «Металлист» сыграет с «Кремнем». Начало матча в 18:30.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Металлист" успешно прошел "Десну" в Кубке Украины.

Источник: Официальный сайт ФК "Металлист"

металлист, харьков, нива, победа Тэги: футбол