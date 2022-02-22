22.02.2022 16:54 Дмитрий Колоней

На вокзале в Харькове найден пропавший без вести дедушка (фото)

Поисковики рассказали, как искали 70-летнего Сергея Гокмаловича в Харькове.



Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Поисковый отряд "Милена",19 февраля 2022 года в 10-00 из своего дома по проспекту Тракторостроителей в районе станции метро Студенческая 607 Салтовки в серой куртке с двумя крупными карманами, синей шапке с бело-голубой тонкой полоской, синих штанах и черных ботинках вышел из дома и пропал 70-летний Сергей Гокмалович Набиев - кареглазый крепко сложеный смуглый усатый мужчина со щетиной и короткими седыми волосами. Особыми приметами пропавшего были азиатские черты лица и возможный разговор самого с собой.

На следующий день, 20 февраля 2022 года, родственники мужчины обратились за помощью в "Милену". Родные Сергея Гокмаловича очень переживали, ведь мужчина нуждался в медицинской помощи и страдал возрастным ухудшением памяти. Опросив родственников, поисковики разослали ориентировку по группам и сообществам Харькова, соцсетям. Обзвонили больницы. Но никто похожий на Сергея Гокмаловича к ним не поступал.

На Южном вокзале волонтер передал ориентировку патрульным. Это и стало переломным моментом. Полицейские вокзала позвонили в 20:15 20 февраля 2022, сообщив, что дедушка, как-то добравшийся туда, жив и здоров.

Тут же сообщили семье, а через час Сергей Гокмалович был в окружении родных.

Читайте также: