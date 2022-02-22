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22.02.2022  16:54   Дмитрий Колоней

На вокзале в Харькове найден пропавший без вести дедушка (фото)

Поисковики рассказали, как искали 70-летнего Сергея Гокмаловича в Харькове.


Поисковый отряд "Милена"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена",19 февраля 2022 года в 10-00 из своего дома по проспекту Тракторостроителей в районе станции метро Студенческая 607 Салтовки в серой куртке с двумя крупными карманами, синей шапке с бело-голубой тонкой полоской, синих штанах и черных ботинках вышел из дома и пропал 70-летний Сергей Гокмалович Набиев - кареглазый крепко сложеный смуглый усатый мужчина со щетиной и короткими седыми волосами. Особыми приметами пропавшего были азиатские черты лица и возможный разговор самого с собой.
 
На следующий день, 20 февраля 2022 года, родственники мужчины обратились за помощью в "Милену". Родные Сергея Гокмаловича очень переживали, ведь мужчина нуждался в медицинской помощи и страдал возрастным ухудшением памяти. Опросив родственников, поисковики разослали ориентировку по группам и сообществам Харькова, соцсетям. Обзвонили больницы. Но никто похожий на Сергея Гокмаловича к ним не поступал.
 
На Южном вокзале волонтер передал ориентировку патрульным. Это и стало переломным моментом. Полицейские вокзала позвонили в 20:15 20 февраля 2022, сообщив, что дедушка, как-то добравшийся туда, жив и здоров. 
Тут же сообщили семье, а через час Сергей Гокмалович был в окружении родных.
 
 
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Тэги:  пропал мужчина, найден живым, харьков
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