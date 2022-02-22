22.02.2022 16:40 Виталий Хиневич

В Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи и пассажирского авто

Днем 22 февраля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 22 февраля по улице Гвардейцев Широнинцев, произошло столкновение автомобиля скорой помощи "Peugeot Boxer" и авто марки "ЗАЗ".

В результате столкновения травмированных и погибших выявлено не было. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции. На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее на перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN.