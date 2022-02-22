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22.02.2022  16:40   Виталий Хиневич

В Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи и пассажирского авто

Днем 22 февраля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 22 февраля по улице Гвардейцев Широнинцев, произошло столкновение автомобиля скорой помощи  "Peugeot Boxer" и авто марки "ЗАЗ".
 
В результате столкновения травмированных и погибших выявлено не было. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции. На данный момент все обстоятельства ДТП  устанавливаются.
 
Напомним, ранее на перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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