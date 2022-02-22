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22.02.2022  16:25   Евгений Клочко

Песков прокомментировал информацию о введении войск РФ на Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о введении Россией миротворцев в псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР".

Введение войск РФ на Донбасс: в Кремле прокомментировали такой вариант
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание RG. 
 
"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.
 
Он также добавил, что Российская Федерация примет решение о вводе российских войск во временно оккупированные территории Луганской и Донецкой области, исходя из их целесообразности и в случае обращения глав всевдообразований. 
 
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Источник:   RG
 Тэги:  миротворцы, ситуация на донбассе, харьков
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