22.02.2022 16:25 Евгений Клочко

Песков прокомментировал информацию о введении войск РФ на Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о введении Россией миротворцев в псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание RG.

"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

Он также добавил, что Российская Федерация примет решение о вводе российских войск во временно оккупированные территории Луганской и Донецкой области, исходя из их целесообразности и в случае обращения глав всевдообразований.

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