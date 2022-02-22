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22.02.2022  14:39   Дмитрий Колоней

В ДНР считают, что войска России можно не вводить

По мнению представителя так называемой "народной милиции" одного заявления о "гарантиях безопасности" РФ достаточно.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Интерфакс, Эдуард Басурин, представляющий так называемую "народную милицию ДНР", заявил, что войска РФ можно не вводить, так как ПВО и с российской стороны могут закрыть небо над ДНР И ЛНР.
 
Также, по его мнению, заявления о том, что РФ берет на себя обязательство сохранить жизнь и здоровье гражданского населения,  может быть достаточно.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" "Л/ДНР".
 

 

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  днр, войска рф, харьков
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