22.02.2022 14:39 Дмитрий Колоней

В ДНР считают, что войска России можно не вводить

По мнению представителя так называемой "народной милиции" одного заявления о "гарантиях безопасности" РФ достаточно.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Интерфакс, Эдуард Басурин, представляющий так называемую "народную милицию ДНР", заявил, что войска РФ можно не вводить, так как ПВО и с российской стороны могут закрыть небо над ДНР И ЛНР.

Также, по его мнению, заявления о том, что РФ берет на себя обязательство сохранить жизнь и здоровье гражданского населения, может быть достаточно.