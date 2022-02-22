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22.02.2022  13:05   Евгений Клочко

Россия признала "ЛНР" и "ДНР": Госдума ратифицировала соглашение с псевдореспубликами

Госдума Российской Федерации на своем заседании 22 февраля признала правосубъектность псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Решение приняли единогласно.

Россия признала ЛНР и ДНР: Госдума ратифицировала соглашение с псевдореспубликами
 
"За" ратификацию договора с "ДНР" проголосовали 400 депутатов. "За" ратификацию договора с "ЛНР" проголосовали 399 депутатов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Час Пик.
 
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал признание Россией "ДНР” и “ЛНР” "гуманитарным решением". Он прогнозирует, что к РФ из-за этого будут применены санкции. В то же время он предположил, что санкции все равно были бы применены. 
 
Во время выступлений перед голосованием руководители политических сил говорили об "историческом дне 22 февраля" и “стремлении защитить славянский мир от возрождения фашизма”.
 
Стороны договариваются о том, что совместно будут принимать меры для "противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств", а также "оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную".
 
Этот документ создает правовую основу для пребывания на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей военных формирований, присутствие которых, якобы будет направлена для "поддержания мира".
 
Напомним, президент РФ Владимир Путин вчера официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.
 
После признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" подписал с главарями этих незаконных формирований "договор о дружбе" и распорядился ввести войска РФ на оккупированные территории Донбасса.
 
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Тэги:  днр, лнр, госдума, харьков
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