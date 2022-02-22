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22.02.2022  13:20   Виталий Хиневич

Харьковчанин организовал контрабанду старинных икон

Мужчина хотел переслать за границу 6 старинных икон.

Икона
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
 
Сообщается, что в связи с отсутствием разрешения на перемещение культурных ценностей через таможню Украины, мужчина скрыл старинные иконы в международных почтовых отправлениях между компьютерной техникой.
 
Иконы харьковчанин хотел отправить в Швейцарию, Канаду, Австралию, Италию и США. В почтовых накладных и в бланках таможенной декларации харьковчанин указал вымышленные сведения относительно отправителя и сознательно не указывал на наличие икон в посылке.
 
Икона
 
Преступный умысел обвиняемого о контрабандном перемещении культурных ценностей через государственную границу Украины разоблачили во время таможенного досмотра международных почтовых отправлений.
 
На данный момент обвинительный акт направлен в суд Киевской городской прокуратурой.
 
Напомним, ранее Старинные часы "JUNGHANS" попыталась вывезти на территорию Российской Федерации украинка. Ориентировочно немецкие часы были произведены в период с 1890 по 1900 гг.
 
Никаких документов на антикварное изделие она при себе не имела. Одновременно с этим женщина не указала таможенникам, что имеет при себе предметы, которые ограничены к перемещению через таможенную границу Украины.
 
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Источник:   Киевская городская прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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