22.02.2022 13:30 Валерия Кононова
План эвакуации для студентов ХНУ им. В. Н. Каразина: куда идти в экстренной ситуации
ХНУ им. В. Н. Каразина предоставил план эвакуации на случай экстренных ситуаций. Алгоритм действий касается каждого, кто обучается или работает в университете.
Под экстренной ситуацией подразумевается пожар, минирование или террористический акт, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на приказ №0107-1\288 ХНУ им. В. Н. Каразина.
В подобном случае необходимо немедленно завершить занятия или любую работу в университете и организовать эвакуацию. Все факультеты, кафедры, библиотека, музеи и прочие учебные структуры, расположенные в главном корпусе, по адресу пл. Свободы, 4, должны собраться в сквере на площади Свободы для дальнейшей эвакуации.
Точкой сбора всех учебных структур, расположенных в Северном корпусе университета, по адресу пл. Свободы, 6, является площадка перед Харьков Палас по адресу проспект Независимости, 2.
Ученики и сотрудники Каразинской школы бизнеса, а также экономического факультета, расположенной на улице Мироносицкой, 1, собираются для дальнейшей эвакуации в сквере Победы, который располагается напротив Харьковского национального театра оперы и балета (ХНАТОБ).
Сотрудники филиала Центральной научной Библиотеки, находящейся по адресу ул. Университетская, 23, должны быть собраны в сквере «Вечный огонь» напротив Успенского собора.
Студенты Каразинского банковского института собираются для дальнейшей эвакуации в случае экстренной ситуации на площадке скейтпарка «Водный», который находится на тыльной стороне учебного корпуса.
Те, кто находится в научном институте «Физико-технический факультет» или в университетской клинике, должны быть собраны по адресу ул. Курчатова, 31, на площадке перед корпусом.
В случае экстренной ситуации, посетители Каразинского спортивного комплекса, спортклуба «Унифехт», а также футбольного клуба «универ-локо» должны быть собраны на футбольной площадке за комплексом.
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Ученики университетского лицея эвакуируются на спортивную площадку с тыльной стороны корпуса по адресу проспект Науки, 20.
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Автотранспортный раздел и музей природы объявили точкой сбора площадку перед музеем природы по адресу ул. Тринклера, 8.
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Весь студгородок должен быть собран на площадке перед общежитиями.
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Учебный корпус медицинского факультета собирается на площадке по адресу ул. Полтавский шлях 188А.
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Точка сбора посетителей Karazin Student Hall – площадка перед общежитием №2, которое расположено по адресу ул. Отакара Яроша, 11.
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Посетители и сотрудники ботанического сада должны собраться перед эвакуацией на площадке перед административным зданием, ул. Клочковская, 52.
Напомним, в Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ
. Проект интерактивных укрытий реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».
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