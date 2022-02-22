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22.02.2022  13:30   Валерия Кононова

План эвакуации для студентов ХНУ им. В. Н. Каразина: куда идти в экстренной ситуации

ХНУ им. В. Н. Каразина предоставил план эвакуации на случай экстренных ситуаций. Алгоритм действий касается каждого, кто обучается или работает в университете.

План эвакуации для студентов ХНУ им. В. Н. Каразина: куда идти в экстренной ситуации
 
Под экстренной ситуацией подразумевается пожар, минирование или террористический акт, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на приказ №0107-1\288 ХНУ им. В. Н. Каразина. 
 
В подобном случае необходимо немедленно завершить занятия или любую работу в университете и организовать эвакуацию. Все факультеты, кафедры, библиотека, музеи и прочие учебные структуры, расположенные в главном корпусе, по адресу пл. Свободы, 4, должны собраться в сквере на площади Свободы для дальнейшей эвакуации. 
 
План эвакуации для студентов ХНУ им. В. Н. Каразина: куда идти в экстренной ситуации
 
Точкой сбора всех учебных структур, расположенных в Северном корпусе университета, по адресу пл. Свободы, 6, является площадка перед Харьков Палас по адресу проспект Независимости, 2. 
 
Ученики и сотрудники Каразинской школы бизнеса, а также экономического факультета, расположенной на улице Мироносицкой, 1, собираются для дальнейшей эвакуации в сквере Победы, который располагается напротив Харьковского национального театра оперы и балета (ХНАТОБ). 
 
План эвакуации для студентов ХНУ им. В. Н. Каразина: куда идти в экстренной ситуации
 
Сотрудники филиала Центральной научной Библиотеки, находящейся по адресу ул. Университетская, 23, должны быть собраны в сквере «Вечный огонь» напротив Успенского собора. 
 
Студенты Каразинского банковского института собираются для дальнейшей эвакуации в случае экстренной ситуации на площадке скейтпарка «Водный», который находится на тыльной стороне учебного корпуса. 
 
Те, кто находится в научном институте «Физико-технический факультет» или в университетской клинике, должны быть собраны по адресу ул. Курчатова, 31, на площадке перед корпусом. 
 
В случае экстренной ситуации, посетители Каразинского спортивного комплекса, спортклуба «Унифехт», а также футбольного клуба «универ-локо» должны быть собраны на футбольной площадке за комплексом. 

 

  • Ученики университетского лицея эвакуируются на спортивную площадку с тыльной стороны корпуса по адресу проспект Науки, 20. 
  • Автотранспортный раздел и музей природы объявили точкой сбора площадку перед музеем природы по адресу ул. Тринклера, 8. 
  • Весь студгородок должен быть собран на площадке перед общежитиями. 
  • Учебный корпус медицинского факультета собирается на площадке по адресу ул. Полтавский шлях 188А. 
  • Точка сбора посетителей Karazin Student Hall – площадка перед общежитием №2, которое расположено по адресу ул. Отакара Яроша, 11. 
  • Посетители и сотрудники ботанического сада должны собраться перед эвакуацией на площадке перед административным зданием, ул. Клочковская, 52.
Напомним, в Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ. Проект интерактивных укрытий реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».
 
Тэги:  хну, каразина, эвакуация, харьков
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