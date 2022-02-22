22.02.2022 13:30 Валерия Кононова

План эвакуации для студентов ХНУ им. В. Н. Каразина: куда идти в экстренной ситуации

ХНУ им. В. Н. Каразина предоставил план эвакуации на случай экстренных ситуаций. Алгоритм действий касается каждого, кто обучается или работает в университете.

Под экстренной ситуацией подразумевается пожар, минирование или террористический акт, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на приказ №0107-1\288 ХНУ им. В. Н. Каразина.

В подобном случае необходимо немедленно завершить занятия или любую работу в университете и организовать эвакуацию. Все факультеты, кафедры, библиотека, музеи и прочие учебные структуры, расположенные в главном корпусе, по адресу пл. Свободы, 4, должны собраться в сквере на площади Свободы для дальнейшей эвакуации.

Точкой сбора всех учебных структур, расположенных в Северном корпусе университета, по адресу пл. Свободы, 6, является площадка перед Харьков Палас по адресу проспект Независимости, 2.

Ученики и сотрудники Каразинской школы бизнеса, а также экономического факультета, расположенной на улице Мироносицкой, 1, собираются для дальнейшей эвакуации в сквере Победы, который располагается напротив Харьковского национального театра оперы и балета (ХНАТОБ).

Сотрудники филиала Центральной научной Библиотеки, находящейся по адресу ул. Университетская, 23, должны быть собраны в сквере «Вечный огонь» напротив Успенского собора.

Студенты Каразинского банковского института собираются для дальнейшей эвакуации в случае экстренной ситуации на площадке скейтпарка «Водный», который находится на тыльной стороне учебного корпуса.

Те, кто находится в научном институте «Физико-технический факультет» или в университетской клинике, должны быть собраны по адресу ул. Курчатова, 31, на площадке перед корпусом.

В случае экстренной ситуации, посетители Каразинского спортивного комплекса, спортклуба «Унифехт», а также футбольного клуба «универ-локо» должны быть собраны на футбольной площадке за комплексом.

Ученики университетского лицея эвакуируются на спортивную площадку с тыльной стороны корпуса по адресу проспект Науки, 20.

Автотранспортный раздел и музей природы объявили точкой сбора площадку перед музеем природы по адресу ул. Тринклера, 8.

Весь студгородок должен быть собран на площадке перед общежитиями.

Учебный корпус медицинского факультета собирается на площадке по адресу ул. Полтавский шлях 188А.

Точка сбора посетителей Karazin Student Hall – площадка перед общежитием №2, которое расположено по адресу ул. Отакара Яроша, 11.

Посетители и сотрудники ботанического сада должны собраться перед эвакуацией на площадке перед административным зданием, ул. Клочковская, 52.

Напомним, в Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ . Проект интерактивных укрытий реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».