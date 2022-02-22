22.02.2022 13:36 Евгений Клочко

На Харьковщине пьяный мужчина "заминировал" областную прокуратуру и школу

Мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что в одной из школ Чугуева и в здании Харьковской областной прокуратуры заложена взрывчатка поступило правоохранителям 21 февраля.

21 февраля в 16.55 на линию «102» поступило В 17:03 мужчина снова позвонил по телефону на «102» и заявил о минировании Чугуевского райуправления полиции.

Специалисты провели осмотр зданий – взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили.

Позже была установлена личность гражданина,причастного к уголовному правонарушению. Во время выезда по месту жительства работники следственно-оперативной группы задержали 29-летнего жителя Чугуевского района в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями Чугуевского РУП открыты 2 уголовных производства по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Если вина будет доказана, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

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