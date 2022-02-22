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22.02.2022  13:39   Виталий Хиневич

Великобритания отменила самоизоляцию для больных COVID-19

Власти Великобритании намерены отменить карантинные ограничения.

Великобритания
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что с 24 февраля всем инфицированным коронавирусом гражданам, больше не придется быть на самоизоляции.
 
Заболевшим рекомендуется оставаться на самоизоляции всего пять дней, а также разрешено не сообщать работодателю о положительном ПЦР-тесте.
 
Кроме того, с 1 апреля британцы не смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус.
 
Данные намерения возможно из-за снижения числа случаев, госпитализаций и смертей, связанных с коронавирусом, в Великобритании.
 
В это же время стоит отметить, что Израиль открывает свои границы для туристов с 1 марта. В страну могут попасть как вакцинированные туристы, так и невакцинированные. Согласно новым правилам, все пребывающие иностранные лица должны сдать два отрицательных ПЦР-теста перед посадкой на борт самолета. По прибытию в Израиль, турист обязан снова сдать два отрицательных ПЦР-теста.
 
Кроме этого, с 17 февраля в Швейцарии упразднили необходимость носить защитные маски, а также предъявлять COVID-сертификаты для входа в публичные места и на мероприятия.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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