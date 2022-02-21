21.02.2022 10:55 Виталий Хиневич

Израиль ввел новые карантинные правила для туристов

Новые правила вступят в силу с 1 марта.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".

Сообщается, что Израиль открывает свои границы для туристов с 1 марта. В страну могут попасть как вакцинированные туристы, так и невакцинированные.

Согласно новым правилам, все пребывающие иностранные лица должны сдать два отрицательных ПЦР-теста перед посадкой на борт самолета. По прибытию в Израиль, турист обязан снова сдать два отрицательных ПЦР-теста.

В это же время отмечается, что вакцинированные граждане Израиля, которые возвращаются домой, не будут сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. Невакцинированные граждане будут освобождены от прохождения самоизоляции, при получении отрицательного результата теста.

Напомним, австралийская граница вновь открылась для иностранных туристов впервые почти за два года. Иностранным отдыхающим теперь разрешено въезжать во все штаты и территории без карантина, за исключением Западной Австралии, которая откроется только 3 марта.

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