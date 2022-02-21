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21.02.2022  09:15   Евгений Клочко

Австралия вновь открыла границу для туристов: условия въезда на континент

Австралийская граница вновь открылась для иностранных туристов впервые почти за два года.

Австралия открыла границу для вакцинированных туристов
 
Полностью вакцинированные путешественники могут приехать на отдых с понедельника, 21 февраля. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ищдание 7news.
 
Иностранным отдыхающим теперь разрешено въезжать во все штаты и территории без карантина, за исключением Западной Австралии, которая откроется только 3 марта.
 
Это произошло после того, как австралийская граница была закрыта в пятницу, 20 марта 2020 года, для борьбы с распространением COVID-19 после того, как вирус был обнаружен во многих странах мира.
 
Около 60 международных рейсов должны приземлиться в первые 24 часа после открытия границы, причем самолеты прибудут из нескольких стран, включая США, Канаду, Великобританию, Сингапур, ОАЭ и Японию.
 
В то время как люди, въезжающие в Австралию, по-прежнему должны полностью провакцинированы против COVID-19, бустерная доза необязательна для прибывающих на континент.
 
Непривитые туристы, которые не иимеют справки об освобождении от вакцинации, должны пройти карантин в отеле на срок от 7 до 14 дней, в зависимости от штата прибытия.
 
Прибывшие также обязаны пройти ПЦР или экспресс-тест на антиген в течение 24 часов после прибытия в отель, куда они не должны добираться на общественном транспорте.
 
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Источник:   7news
 Тэги:  австралия, туризм, харьков
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