02.02.2022 18:59 Евгений Клочко
Шри-Ланка стала ближе: правила въезда для украинских туристов в 2022 году
Въезд на Шри-Ланку открыт для украинских туристов, которые хотят отдохнуть на острове. В 2022 году страна пускает как вакцинированных, так и невакцинированных украинцев.
Шри-Ланка известна как место для экзотического отдыха на пляжах Индийского океана. Отпуск на море здесь можно совместить с посещением древних дворцов и храмов, тропических лесов и горных водопадов.
Все, что нужно знать перед поездкой из Украины на Шри-Ланку, подготовило издание Avianews
. Данные правила также подходят для туристов из стран СНГ.
Тесты перед вылетом на Шри-Ланку:
Все пассажиры должны сделать один из этих тестов и получить негативный результат:
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ПЦР-тест. Действует 72 часа до вылета самолета на Шри-Ланку.
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антиген-тест. Действует 48 часов до вылета самолета на Шри-Ланку.
Тест обязателен для всех туристов с 12 лет вне зависимости от статуса вакцинации.
Дети до наступления 12 лет освобождены от тестов.
Анкета перед вылетом на Шри-Ланку
Дети и взрослые должны заполнить анкету о здоровье за 72 часа до вылета на Шри-Ланку на сайте аэропорта
.
Перед заполнением анкеты подготовьте изображения паспорта, свежих COVID-тестов и сертификата о вакцинации (при его наличии). Документы должны иметь информацию на английском языке.
После заполнения анкеты система вышлет QR-код. Его необходимо сохранить на мобильный телефон или распечатать.
Какие вакцины признает Шри-Ланка?
Любые, которые делают в стране вылета. Для Украины это:
-
Moderna;
-
Pfizer–BioNTech;
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CoronaVac (Sinovac);
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AstraZeneca, в том числе Covishield.
После получения второй прививки должно пройти не менее 14 дней. Подтверждение вакцинации — сертификат на английском языке. Если с момента последней прививки прошло меньше 14 дней, турист считается невакцинированным.
Виза для посещения Шри-Ланки
Туристы из Украины и других стран могут въехать на Шри-Ланку, если оформят электронную визу. Она позволяет находиться на острове до 30 дней.
Визу необходимо оформить для взрослых и детей на сайте eta.gov.lk. Виза бесплатна для детей до наступлений 12 лет и стоит $35 для туристов с 12 лет.
Страховка для посещения Шри-Ланки
Страховка обязательна для всех, в том числе для младенцев, и должна покрывать лечение от COVID-19. На сайте Туристического офиса Шри-Ланки указано, что необходимо оформить обязательную местную страховку. Ее стоимость составляет $12 за 30 дней. Детальнее можно узнать на сайте
.
По прилету на Шри-Ланку
Вакцинированные взрослые и их невакцинированные дети могут не проходить карантин. Они могут посещать любые достопримечательности и жить в любых отелях.
ПЦР-тест по прилету за $40 должны сдать:
-
все дети от 12 до 18 лет без вакцинации, даже если летят в сопровождении вакцинированных взрослых,
-
взрослые без вакцинации.
Взрослые без прививок и их дети должны проживать в специальных отелях Level 1 ‘Safe & Secure Certified’. Они должны забронировать такой отель минимум на 8 дней. Список одобренных отелей можно найти по ссылке
.
Если тест по прилету окажется негативным, такие туристы смогут свободно использовать инфраструктуру гостиницы. Первую неделю туристы без прививок могут посещать только ограниченное число достопримечательностей.
На 7-й день невакцинированные взрослые и их дети должны пройти второй ПЦР или антиген-тест. Если он окажется негативным, туристы смогут свободно передвигаться по Шри-Ланке.
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