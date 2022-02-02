02.02.2022 18:59 Евгений Клочко

Шри-Ланка стала ближе: правила въезда для украинских туристов в 2022 году

Въезд на Шри-Ланку открыт для украинских туристов, которые хотят отдохнуть на острове. В 2022 году страна пускает как вакцинированных, так и невакцинированных украинцев.

Шри-Ланка известна как место для экзотического отдыха на пляжах Индийского океана. Отпуск на море здесь можно совместить с посещением древних дворцов и храмов, тропических лесов и горных водопадов.

Все, что нужно знать перед поездкой из Украины на Шри-Ланку, подготовило издание Avianews . Данные правила также подходят для туристов из стран СНГ.

Тесты перед вылетом на Шри-Ланку:

Все пассажиры должны сделать один из этих тестов и получить негативный результат:

ПЦР-тест. Действует 72 часа до вылета самолета на Шри-Ланку.

антиген-тест. Действует 48 часов до вылета самолета на Шри-Ланку.

Тест обязателен для всех туристов с 12 лет вне зависимости от статуса вакцинации.

Дети до наступления 12 лет освобождены от тестов.

Анкета перед вылетом на Шри-Ланку

Дети и взрослые должны заполнить анкету о здоровье за 72 часа до вылета на Шри-Ланку на сайте аэропорта

Перед заполнением анкеты подготовьте изображения паспорта, свежих COVID-тестов и сертификата о вакцинации (при его наличии). Документы должны иметь информацию на английском языке.

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После заполнения анкеты система вышлет QR-код. Его необходимо сохранить на мобильный телефон или распечатать.

Какие вакцины признает Шри-Ланка?

Любые, которые делают в стране вылета. Для Украины это:

Moderna;

Pfizer–BioNTech;

CoronaVac (Sinovac);

AstraZeneca, в том числе Covishield.

После получения второй прививки должно пройти не менее 14 дней. Подтверждение вакцинации — сертификат на английском языке. Если с момента последней прививки прошло меньше 14 дней, турист считается невакцинированным.

Виза для посещения Шри-Ланки

Туристы из Украины и других стран могут въехать на Шри-Ланку, если оформят электронную визу. Она позволяет находиться на острове до 30 дней.

Визу необходимо оформить для взрослых и детей на сайте eta.gov.lk. Виза бесплатна для детей до наступлений 12 лет и стоит $35 для туристов с 12 лет.

Страховка для посещения Шри-Ланки

Страховка обязательна для всех, в том числе для младенцев, и должна покрывать лечение от COVID-19. На сайте Туристического офиса Шри-Ланки указано, что необходимо оформить обязательную местную страховку. Ее стоимость составляет $12 за 30 дней. Детальнее можно узнать на сайте

По прилету на Шри-Ланку

Вакцинированные взрослые и их невакцинированные дети могут не проходить карантин. Они могут посещать любые достопримечательности и жить в любых отелях.

ПЦР-тест по прилету за $40 должны сдать:

все дети от 12 до 18 лет без вакцинации, даже если летят в сопровождении вакцинированных взрослых,

взрослые без вакцинации.

Взрослые без прививок и их дети должны проживать в специальных отелях Level 1 ‘Safe & Secure Certified’. Они должны забронировать такой отель минимум на 8 дней. Список одобренных отелей можно найти по ссылке

Если тест по прилету окажется негативным, такие туристы смогут свободно использовать инфраструктуру гостиницы. Первую неделю туристы без прививок могут посещать только ограниченное число достопримечательностей.

На 7-й день невакцинированные взрослые и их дети должны пройти второй ПЦР или антиген-тест. Если он окажется негативным, туристы смогут свободно передвигаться по Шри-Ланке.