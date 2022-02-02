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02.02.2022  19:16   Дмитрий Колоней

8 Марта: как и когда украинцы будут отдыхают - ответ порадует

Количество выходных дней к женскому празднику превзойдет самые смелые ожидания украинцев.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в 2022 году пролонгироанные выходные стали привычными для украинцев. Уже дважды - на Новый год и Рождество Христово - удачно выпадающие выходные дни, приближенные к празднику, дают возможность людям подольше погулять с родными, побыть семьей.
 
 
Но 8 Марта праздник порадует еще больше. Он приходится на вторник, но украинское правительство рекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта  и Международный женский день даст возможность жителям нашей страны отдохнуть четыре дня: с субботы, 5-го числа, до вторника, 8 марта. Правда, затем для отдыха останется лишь одно воскресенье, 13-е число.
 
Напомним, ранее правительство заявляло, что не планирует переносить выходные дни на 8 Марта.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  8 марта, выходные, харьков, украина, отдых, праздник
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