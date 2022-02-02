02.02.2022 19:16 Дмитрий Колоней

8 Марта: как и когда украинцы будут отдыхают - ответ порадует

Количество выходных дней к женскому празднику превзойдет самые смелые ожидания украинцев.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в 2022 году пролонгироанные выходные стали привычными для украинцев. Уже дважды - на Новый год и Рождество Христово - удачно выпадающие выходные дни, приближенные к празднику, дают возможность людям подольше погулять с родными, побыть семьей.

Но 8 Марта праздник порадует еще больше. Он приходится на вторник, но украинское правительство рекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта и Международный женский день даст возможность жителям нашей страны отдохнуть четыре дня: с субботы, 5-го числа, до вторника, 8 марта. Правда, затем для отдыха останется лишь одно воскресенье, 13-е число.