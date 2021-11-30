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30.11.2021  21:21   

У харьковчан могут забрать два выходных

Изменения могут коснуться 8 марта и 1 мая.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на телеканал 1+1 пока нет официального решения, но не исключено, что в Украине не будут переносить выходные дни на будние из-за двух праздников. Изменения коснутся Международного дня борьбы за права женщин и Дня труда. 
 
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала.
 
В ведомстве активно обсуждался вопрос об отмене переноса выходных на будний день в случаях, когда праздники выпадают на субботу или воскресенье. Изменения коснутся только двух дат – 8 марта и 1 мая. 
 
 
"Это комплексный вопрос по всем праздникам и официальным, и неофициальным. Речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных. Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было на следующий день выходного", – отметил чиновник.
 
Он добавил, что официального финального документа по этому вопросу пока нет.
 
 
 
Тэги:  выходные, 8 марта и 1 мая, харьков, украина
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