30.11.2021 20:59 Дмитрий Колоней

Три автобуса в Харькове изменят свой маршрут до конца года

Транспорт в Харькове будет объезжать закрытый участок.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, изменения маршрутов движения трех автобусов - №258э, 270э, 299э - на Холодной горе продлен до конца годая. Изменения связаны с тем, что по улице Баррикадной запрещен проезд.

Жесткие ограничения по движению транспорта касаются участка между улицами Холодногорской и Куряжским переулком и будут действовать по 31 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано со строительством тепловой сети для нового жилого комплекса.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Афанасьевской и Верхней Гиевской. Автобусы №258э, 270э и 299э будут объезжать закрытый участок так: - улица Холодногорская - улица Верхняя Гиевская - улица Баррикадная и далее по маршруту.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Коммунальном путепроводе ограничено движение по 20 декабря 2021 года.