30.11.2021 20:40 Дмитрий Колоней

У харьковчан могут появиться еще два выходных

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Президента, возможно, что у появится еще два выходных дня. Этот вопрос поднимает размещенная на ресурсе петиция. Предложение касается двух праздников околоновогоднего периода - Дня святого Николая (19 декабря), и Крещения (19 января).

Обоснование дать людям еще два дня для отдыха 19 декабря и 19 января у авторов петиции следующее.

Большинство людей в Украине празднуют указанные праздники Каскад всех зимних праздников начиная со дня Святого Николая заканчивая днем ​​Святого Крещения, традиционно праздновали наши предки Так как эти дни являются рабочими, это не дает в полной мере ощущения праздника..

Напомним, ранее мы писали о том, как в Харькове празднуют один из основных иудейских праздников - Хануку.