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30.11.2021  20:40   Дмитрий Колоней

У харьковчан могут появиться еще два выходных

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Президента, возможно, что у появится еще два выходных дня. Этот вопрос поднимает размещенная на ресурсе петиция. Предложение касается двух праздников околоновогоднего периода - Дня святого Николая (19 декабря), и  Крещения (19 января). 
 
 
Обоснование дать людям еще два дня для отдыха 19 декабря и 19 января у авторов петиции следующее.
  1. Большинство людей в Украине празднуют указанные праздники
  2. Каскад всех зимних праздников начиная со дня Святого Николая заканчивая днем ​​Святого Крещения, традиционно праздновали наши предки
  3. Так как эти дни являются рабочими, это не дает в полной мере ощущения праздника..
Напомним, ранее мы писали о том, как в Харькове празднуют один из основных иудейских праздников - Хануку.
 
Источник:   Сайт Президента
 Тэги:  выходные, праздники, харьков, крещенье, новый год
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