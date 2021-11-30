30.11.2021 20:40 Дмитрий Колоней
У харьковчан могут появиться еще два выходных
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Президента, возможно, что у появится еще два выходных дня. Этот вопрос поднимает размещенная на ресурсе петиция. Предложение касается двух праздников околоновогоднего периода - Дня святого Николая (19 декабря), и Крещения (19 января).
Обоснование дать людям еще два дня для отдыха 19 декабря и 19 января у авторов петиции следующее.
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Большинство людей в Украине празднуют указанные праздники
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Каскад всех зимних праздников начиная со дня Святого Николая заканчивая днем Святого Крещения, традиционно праздновали наши предки
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Так как эти дни являются рабочими, это не дает в полной мере ощущения праздника..
Напомним, ранее мы писали о том, как в Харькове празднуют
один из основных иудейских праздников - Хануку.
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