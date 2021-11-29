29.11.2021 20:57 Маргарита Кравцова

В Харькове отмечают один из основных иудейских праздников - Хануку (фото)

Праздник прошёл в Харьковской хоральной синагоге.



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Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ . В мероприятии принял участие и мер города Игорь Терехов.

"Мне очень приятно сегодня быть здесь с вами. Это тысячилетние традиции, которые передаются из поколение в поколения и хочу поздравить всех с праздником Хануки - это праздник, который символизирует свет. Символизирует, что всегда добро побеждает зло. С праздником Вас! ", - отметил Игорь Терехов.

Харьковский городской голова также принял участие в зажигании центральной меноры города, которая находится на территории синагоги. С каждым днем по традиции количество свечей будет увеличиваться.

"Я хочу поблагодарить Игоря Терехова за то, что он сегодня с нами и за содействие в проведении праздничных мероприятий. Также хочу поздравить Игоря Александровича с победой на выборах.

Сегодня праздник Ханука, когда мы зажигаем свечу и каждый день добавляем больше свечей. Я хочу, чтобы в каждом доме зашли свечу, как символ света и добра. ", - сказал Мойша Москович главный раввин Харькова и Харьковской области.

Справка. Ханука - это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками грецкого царя Антиоха в 164 году до нашей эры

История Хануки связана с маленькой чашей масла, не оскверненного захватчиками, которого бы должно хватить на один день горения меноры, но Всевышний сделал чудо - его хватило на 8 дней. В честь этого чуда праздник длится восемь дней. И каждый день зажигают по одной свече. В 2021 году Ханука отмечается с 28 ноября по 5 декабря.

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