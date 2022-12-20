20.12.2022 19:19 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав харківську єврейську громаду з Ханукою

Мер Харкова Ігор Терехов відвідав Харківську синагогу.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав представників єврейської громади міста з Ханукою - святом, яке цими днями відзначають євреї всього світу.

«За доброю традицією, у ваших домівках зараз горять ханукальні свічки, які дарують усім нам надію та віру у нашу перемогу! Світло завжди перемагає пітьму, і я хочу побажати, щоб наступного року ми всі разом відсвяткували Хануку зовсім інакше - у мирному українському місті Харкові! Бажаю всім миру, добра та благополуччя!» - зазначив Ігор Терехов.