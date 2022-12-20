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20.12.2022  19:47   Дмитро Колонєй

Окупанти обстрілювали Харківщину та застосували ударний БПЛА

Оперативна інформація станом на вечір 20 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Окупанти обстрілювали Харківщину та застосували ударний БПЛА
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Генштаб України, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Протягом доби противник завдав удари по цивільних об’єктах  Вовчанська.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів: Гур’їв, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Варварівка, Землянки та Дворічна Харківської області. Російські окупанти застосували ударний БпЛА в районах населеного пункта Зибине Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії населені пункти - Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області. 
 
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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