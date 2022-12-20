20.12.2022 20:19 Дмитро Колонєй

Разом ми подолаємо гуманітарну кризу - Ігор Терехов

Міська рада підписала меморандум про співпрацю з Товариством Червоного Хреста.



Разом ми подолаємо гуманітарну кризу - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, було підписано Меморандум про співробітництво між Харківською міською радою та Харківською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. У підписанні документу взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов та голова Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтин Башкіров.

Ігор Терехов подякував Товариству Червоного Хреста за плідну співпрацю, яка розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення окупантів.

«Коли в Україну прийшла війна, наша співпраця стала більш конструктивною. Ми вдячні за вашу позицію, за ту допомогу, яку ви надавали, надаєте та, впевнений, будете надавати харків’янам та мешканцям області. Такі стосунки повинні бути підкріплені меморандумом, і ми й надалі робитимемо все, щоб забезпечити місто необхідним», - зазначив Ігор Терехов.

У заході також взяв участь президент Товариства Червоного Хреста України Микола Поліщук. Він зазначив, що підписаний меморандум діятиме і після закінчення війни.

«Ми бачимо вашу стійкість, бачимо роботу наших колег Товариства Червоного Хреста Харкова та області, і ми переконані, що разом ми подолаємо гуманітарну кризу, і не лише сьогодні, а й під час відбудови Харкова. Знову з’являться велички, бекетові, дроздові, які на новому рівні будуть відбудовувати Харків», - зазначив Микола Поліщук.

Меморандум передбачає співпрацю за такими напрямками: надання матеріальної допомоги постраждалому населенню Харківської області; надання допомоги власникам у відновленні приватних будинків, що були повністю або частково зруйновані внаслідок військової агресії рф; створення сприятливих умов для забезпечення життєдіяльності в місцях тимчасового розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб тощо.