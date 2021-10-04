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04.10.2021  17:19   Дмитрий Колоней

На десять недель забудьте о свободном проезде по Коммунальному путепроводу в Харькове

Популярную магистраль Харькова откроют в конце года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, со вторника, будет ограничено ввижение по Коммунальному путепроводу. Ограничения будут действовать на этом участке проспекта Льва Ландау с 5 октября по 20 декабря.
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений.
 
Пропуск транспорта будет организован по свободным от выполнения работ полосам движения.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове с сегодняшнего дня введен новый маршрут из центра города - 55-й троллейбус начал ходить на поселок Жуковского, заменив теперь ликвидированный 17-й маршрут.

 

Тэги:  движение, ограничение, харьков, путепроод
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