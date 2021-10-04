На десять недель забудьте о свободном проезде по Коммунальному путепроводу в Харькове

Популярную магистраль Харькова откроют в конце года.
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Благоприятный день для начала чего-то нового – сегодня многие просто фонтанируют идеями. Звезды советуют сначала все продумать – для презентаций не лучшее время.
Ночные заморозки продолжаются, день же обещает быть теплым, хотя солнце будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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