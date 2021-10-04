04.10.2021 18:00 Виталий Хиневич

Ударил ножом мужчину и спрятал улику: на Харьковщине пенсионеру грозит уголовная ответственность

Во время конфликта пенсионер нанес ножевые ранения посетителю магазина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 2 октября около 18:10 в Лозовское отделение полиции поступило сообщение от медицинских работников. Медики сообщили, что мужчину в возрасте 35-лет доставили в медицинское учреждение с ножевым ранением брюшной полости.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность напавшего. Им оказался 71-летний житель города Первомайск. Пенсионер рассказал, что во время посещения продуктового магазина у него возник конфликт с покупателем. После замечания продавца, мужчины вышли в холл здания, где и продолжили выяснять отношения.

С начала 35-летний мужчина нанес удары в лицо пенсионеру, после чего последний достал из сумки нож и ударил соперника. После содеянного злоумышленник покинул территорию торговой точки, а оружие спрятал в кустах.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Пенсионеру может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Данные санкции предусмотрены частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в райотдел полиции Краснограда обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее бывший муж нанес ей ножевые ранения.