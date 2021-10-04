04.10.2021 18:15

Жестокое убийство: экс-чемпиону мира, бившемуся с Ломаченко, светит смертная казнь (видео)

За жестокое убийство девушки спортсмен будет казнен или останется в тюрьме до конца своих дней.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на мировые СМИ, пуэрториканский легковес Феликс Вердехо (14-2 10 КО) останется под стражей еще на два месяца, так как прокуратура США в округе Пуэрто-Рико запросила у суда отсрочку рассмотрения дела и принятия решения о требовании для обвиняемого высшей меры наказания.

В мае боксер был задержан ФБР по подозрению в похищении и убийстве молодой девушки, с которой у него был роман и которая забеременела от боксера.

Он обвинен по трем пунктам, включающим похищение, убийство и убийство нерожденного ребенка, и в случае признания его виновным по любому из пунктов максимальной мерой наказания будет смертная казнь, если прокуратура США будет требовать высшей меры наказания.

Если же прокуратура не будет требовать смертной казни, то Вердехо грозит до 99 лет тюремного заключения, если его признают виновным по любому из пунктов обвинения.

Феликса Вердехо официально обвинили в похищении и убийстве своей беременной девушки Кейшли Родригес.

По версии следователей, 27 апреля после того, как Родригес села в машину возле своего дома, боксер несколько раз ударил ее кулаком по лицу, а затем вколол через шприц неизвестное вещество. 29 апреля Родригес не объявилась, а позже ее тело было обнаружено в лагуне, недалеко от Сан-Хуана. По информации полиции, боксер связал свою беременную девушку проволокой, привязал к ее телу бетонный блок и затем сбросил с моста. Вердехо сдался полиции после объявления в розыск.