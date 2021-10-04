04.10.2021 18:45 Виталий Хиневич

«Нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем в душе»: Терехов открыл фестиваль клубов долголетия

Игорь Терехов открыл фестиваль клубов активного долголетия. Его цель-показать, что жизнь людей старшего возраста может быть насыщенной, яркой и полной впечатлений.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

В фестивале приняли участие творческие клубы всех районов Харькова.

«Нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем в душе. Хочу вам сказать самые теплые слова благодарности за то, что вы есть, что вы сегодня собрались здесь и дарите нам такой праздник», — сказал Игорь Терехов.

Клубы активного долголетия с 2006 года работают в Харькове на базе районных территориальных центров предоставления социальных услуг. Клубы организовывают досуг старшего поколения харьковчан, развивают их творческие способности. Также важная часть деятельности клубов — продвижение здорового образа жизни.

В состав клубов входят хоровые, танцевальные, художественные и другие творческие коллективы — как раз во время городских фестивалей участники клубов могут продемонстрировать свои таланты.

«Я очень рад, что Клубы активного долголетия собирают все большее количество людей, что они находят здесь для себя занятия по интересам и с невероятной самоотдачей занимаются ими. Я желаю здоровья, вдохновения и дальнейших творческих успехов всем участникам фестиваля. А город в свою очередь будет и дальше заботится о вас: обеспечивать льготы, улучшать работу социальных служб», — заявил Игорь Терехов.

Городские клубы активного долголетия посещают около трех тысяч харьковчан, самому старшему из которых 93 года.

Напомним, ранее Игорь Терехов принял участие в открытии спортивного фестиваля приуроченного ко Дню физкультуры и спорта.