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11.09.2021  15:35   Василий Голосный

В Харькове проходит большой спортивный фестиваль (фото)

Восьмой спортивный фестиваль «Kharkiv Sport City», приуроченный ко Дню физкультуры и спорта, проходит сегодня, 11 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


Фото: Василий Голосный
На центральной аллее парка представлено более 100 спортивных организаций и федераций города, сообщает РЕДПОСТ.
 
Так, сегодня харьковчане могут увидеть показательные выступления по черлидингу, акробатичному рок-н-роллу, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ и пр. Также у гостей праздника есть возможность попробовать себя в различных видах спорта, испытать силу и ловкость на тренажерах, принять участие в конкурсах и спортивном квесте, а также получить призы.
 
В открытии спортивного фестиваля принял участие руководитель города Игорь Терехов. Он поздравил всех собравшихся с Днем физической культуры и спорта и отметил, что харьковчане регулярно доказывают свое первенство на спортивных соревнованиях высочайшего уровня.
 
«Все знают, что Харьков - это спортивный город. Наши великолепные достижения на Олимпийских и Паралимпийских играх, проведение масштабнейшего спортивного фестиваля - все это еще раз подчеркивает, что в Харькове модно быть спортивным. Каким бы видом спорта вы не занимались, помните, что вы - харьковчане, что вы - модные, спортивные и самые крутые», - отметил руководитель Харькова.
 
Также Игорь Терехов подчеркнул, что в городе реализуются проекты, направленные на развитие всех видов спорта. В частности, к концу этого года приступят к строительству ледовой арены, а в следующем году - уникального урбан-центра, который может стать крупнейшим в Восточной Европе.
 
Напомним, на спортивном комплексе «Турбинист» в Харькове 11 сентября прошла Х ежегодная спартакиада, посвященная профессиональному празднику - Дню машиностроителя Украины.

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Тэги:  харьков, фестиваль, спорт, ярмарка, игорь терехов, парк горького
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