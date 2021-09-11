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11.09.2021  14:26   Рита Парфенова

В метро Харькова не ходили поезда: в чем причина

Днем 11 сентября на Салтовской линии Харьковского метрополитена произошла задержка в движении поездов.

Поезда стояли в метрополитене Харькова 11 сентября 2021 года

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен, в 13:37 по техническим причинам электропоезд не смог самостоятельно отправиться со станции «Студенческая».

Для устранения неполадки сотрудникам метрополитена понадобилось меньше 10 минут, и уже 13:46 движение по Салтовской линии было восстановлено.

Перевозчик приносит извинения за временные неудобства.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что делать, если упал на рельсы метро: пошаговая инструкция действий.

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, харьков
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