11.09.2021 14:26 Рита Парфенова

В метро Харькова не ходили поезда: в чем причина

Днем 11 сентября на Салтовской линии Харьковского метрополитена произошла задержка в движении поездов.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен, в 13:37 по техническим причинам электропоезд не смог самостоятельно отправиться со станции «Студенческая».

Для устранения неполадки сотрудникам метрополитена понадобилось меньше 10 минут, и уже 13:46 движение по Салтовской линии было восстановлено.

Перевозчик приносит извинения за временные неудобства.

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