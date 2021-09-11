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11.09.2021  15:39   Рита Парфенова

Под Харьковом рыбу из Красной книги ловили браконьерским способом

У нарушителя конфисковали улов, запрещенные снасти и лодку.

Рыбу, занесенную в Красную книгу, ловили под Харьковом

Грубое нарушение Правил рыболовства зафиксировали государственные инспекторы на Оскольском водохранилище возле села Глушковка Купянского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Около девяти часов утра 10 сентября рыбоохранный патруль обнаружил мужчину, который с лодки ловил рыбу запрещенными снастями, а именно двумя лесковыми сетками. К моменту прибытия патруля улов составил около восьми килограммов рыбы, в том числе 7 штук золотого карася, занесенного в Красную книгу Украины.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, оценен в 9450 грн. На нарушителя составили админпротоколы за грубое нарушение правил рыболовства и незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытый улов изъяты до решения суда.

Ранее мы писали, что рыбоохранный патруль задержал на Печенежском водохранилище нарушителя, который нанес около 8 тысяч ущерба.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, харьков
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