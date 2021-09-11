Под Харьковом рыбу из Красной книги ловили браконьерским способом

У нарушителя конфисковали улов, запрещенные снасти и лодку.
Грубое нарушение Правил рыболовства зафиксировали государственные инспекторы на Оскольском водохранилище возле села Глушковка Купянского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
Около девяти часов утра 10 сентября рыбоохранный патруль обнаружил мужчину, который с лодки ловил рыбу запрещенными снастями, а именно двумя лесковыми сетками. К моменту прибытия патруля улов составил около восьми килограммов рыбы, в том числе 7 штук золотого карася, занесенного в Красную книгу Украины.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, оценен в 9450 грн. На нарушителя составили админпротоколы за грубое нарушение правил рыболовства и незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытый улов изъяты до решения суда.
Ранее мы писали, что рыбоохранный патруль задержал на Печенежском водохранилище нарушителя, который нанес около 8 тысяч ущерба.
Комментариев: 0
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Успех принесет твердая позиция в переговорах и спорах.
Лето продолжается: Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, что вызывает путь небольшое, но ровное потепление.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
влажность:
давление:
ветер: