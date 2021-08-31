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31.08.2021  08:59   Рита Парфенова

Под Харьковом ловили рыбу запрещенным способом

Рыбоохранный патруль задержал на Печенежском водохранилище нарушителя, который нанес около 8 тысяч ущерба.

Запрещенными экранами ловили рыбу на Печенежском водохранилище под Харьковом

Очередного браконьера поймали на Печенежском водохранилище в Кулаковском заливе возле с. Первомайское Чугуевского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

В семь часов утра 28 августа инспекторы обнаружили лодку с мужчиной, который ловил рыбу тремя запрещенными сетеснастевыми экранами. На момент задержания улов браконьера составил около 60 рыбешек – лещ, плотва, судак и окунь – общим весом 2,5 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 7752 грн. На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, лодка, водные биоресурсы изъяты до решения суда.

«Если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы просим безотлагательно сообщать по телефону круглосуточной телефонной горячей линии: (099) 549 23 59», – обращаются сотрудники Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в период запрета на ловлю раков инспекторы рыбнадзора фиксируют продажу членистоногих на рынках Харькова и области.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, харьков
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