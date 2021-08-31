31.08.2021 10:01

В Харькове открыли мемориальную доску Георгию Кирпе

Мемориальную доску Георгию Кирпе установили на фасаде вуза, который он окончил.



// РЕДПОСТ

31 августа на фасаде Украинского государственного университета железнодорожного транспорта установили мемориальную доску Герою Украины Георгию Кирпе, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Памятную доску установили на стене вуза, который окончил будущий министр транспорта Украины во время церемонии посвящения в студенты по случаю 75-летия Георгия Кирпы и за весомый вклад в железнодорожную отрасль и развитие учебного заведения.

В торжественной церемонии принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Мы открыли доску легендарному человека, который вошел в историю Украины как народный министр. Он принял железную дорогу Украины в 2000-м году, когда она была в ужасном состоянии. И за годы своего руководства сделал одной из лучших отраслей Украины, которая как локомотив потянула за собой другие отрасли промышленности. Его также называли человек-локомотив, потому то в нем было столько энергии, столько он стремился сделать, набрал такую команду профессионалов, уже после его смерти, к сожалению, работала очень мощно и стабильно и давала результат», – сказал Игорь Терехов.



Справка. Георгий Кирпа (1946-2004) – украинский государственный и политический деятель. Герой Украины (2002). С 2000 года - 1-й замминистра - гендиректор Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины, с 2002 года - Министр транспорта Украины.

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