23.08.2021 10:38

Мемориальную доску Геннадию Кернесу открыли на здании горсовета в Харькове

В День Харькова 23 августа на здании городского совета торжественно открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу.



// РЕДПОСТ

На открытие мемориальной доски мэру города Геннадию Кернесу пришло много харьковчан и гостей города. Родные и друзья тоже сегодня здесь, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Право опустить полотно предоставлено исполняющему обязанности мэра Харькова Игорю Терехову и сыну Геннадия Кернеса Кириллу Кернесу.



«Мне очень хотелось, чтобы в день города Харькова мы с вами открыли мемориальную доску Геннадию Адольфовичу, потому что это великий человек, который для Харькова сделал самое главное - он сумел заставить харьковчан полюбить свой город. Он сумел сделать так, что Харьков начал неимоверными темпами развиваться, о городе начали по-другому говорить, и эта динамика, которую он вселил в души харьковчан, сегодня живет» – сказал Игорь Терехов.



Депутат облсовета Кирилл Кернес поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятного знака.



«Важная и глубокая память о человеке – это та, которая заложена в нашем сердце. Для меня лично как для сына Геннадия Кернеса и для всей нашей семьи очень важно, чтобы люди помнили о нем и его делах. И проходя мимо здания городского совета, люди будет останавливаться и рассматривать элементы мемориальной доски, на которой изображены те места, в которые Геннадий Кернес вложил свою душу и которые любил беззаветно», – сказал он.



Пришедшие почтили память любимого мэра, положили цветы к подножию здания. Игорь Терехов рассказал, что в создании проекта доски принимали участие родные Геннадия Кернеса, каждая деталь изображения непосредственно обсуждалась с сыном Геннадия Адольфовича.



Отлитая из бронзы мемориальная доска весит 80 кг, ее длина - 1,25 метра, высота - 70 сантиметров. Памятный знак состоит из трех частей: портретной: горельефа Геннадия Кернеса: иллюстративной: коллажа из знаковых мест Харькова – парка Горького, Стрелки, станции метро «Победа», памятника Независимости Украины, Регионального центра на Салтовке; и шрифтовой.



Автор доски – скульптор Александр Ридный. Денег за работу он не брал. Это его подарок городу. Харьковчане говорят, что доска – прекрасный знак памяти Геннадия Кернеса.

Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.

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