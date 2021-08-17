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17.08.2021  17:16   

Куда сходить в Харькове на День города: программа мероприятий

РЕДПОСТ публикует план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.


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Общегородские мероприятия

23 августа

7:50 Мемориал Славы в Лесопарке. Торжественное возложение цветов по случаю 78-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков с участием руководства города, области и общественности.
 
8:40 Сергиевская площадь. Торжественное поднятие Государственного Флага Украины при участии руководства области и города по случаю Дня Государственного Флага Украины.
 
10:00 Здание исполнительного комитета Харьковского горсовета, пл. Конституции, 7. Открытие мемориальной доски Харьковскому городскому голове (2010-2020 гг.), Почетному гражданину города Харькова Г.А. Кернесу.
 
12:00 — 23:00 Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького, ул. Сумская, 81. Праздничная программа «Город счастливых людей» по случаю 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков и Дня города.
 
11:00 Исполнительный комитет городского совета, Малый зал, пл. Конституции, 7. Торжественный прием делегаций, прибывших на празднование Дня города.
 
19:30 Площадь Свободы. Праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города.
 
20:00 Площадка перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н.В. Лысенко, ул. Сумская, 25. Праздничный концерт украинской музыки по случаю Дня города.
 
21:00-21:30 Площадь Свободы. Торжественная церемония награждения Почетных граждан города Харькова.
 
23 августа — 30 августа
10:00-18:00 Централизованные библиотечные системы города. Выставка-экспозиция «Ты всегда выбираешь путь правды и свободы» по случаю Дня Независимости Украины.
 
10:00-18:00 Центры детского и юношеского творчества. Праздничные концерты «Тебе, моя Родина!» по случаю Дня города, Дня Независимости Украины.
 

Мероприятия в районах города

23 августа

07:00 ул. Плехановская, 42. Торжественное поднятие Государственного Флага Украины.
 
12:00 Детская музыкальная школа №15, пр. Юбилейный, 26-А. Концерт учащихся школы по случаю Дня города.
 
16:00 Парк Машиностроителей, ул. Плехановская, 134. Праздничная программа «Музыка военных лет» для жителей Слободского района.
 
17:00 Коммунальное учреждение культуры «Подростковый клуб «Ровесник», ул. Светлая, 49-Б. Торжественный концерт «Харьков — город несбывшихся надежд» по случаю 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков и Дня города.
 
18:00 Парк Машиностроителей, ул. Плехановская, 134. Митинг-реквием по погибшим. Возложение цветов к мемориальной стеле на Аллее Славы.
 
Напомним, 23 августа улицу Сумскую сделают пешеходной на время празднования Дня города.
 
Тэги:  харьков, день города
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