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22.08.2021  20:46   

Металлист выиграл матч, посвященный 367-летию Харькова

22 августа на стадионе «Металлист» в Харькове желто-синие в матче 5-го тура чемпионата Первой лиги обыграли c ФК «Оболонь» со счетом 3:0.


// РЕДПОСТ

Еще за неделю до матча было продано больше 30000 билетов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Напомним, матч 30 мая на стадионе «Металлист» между харьковским «Металлом» и криворожским «Кривбассом» посетили 32 тысячи 300 болельщиков, что стало рекордом посещаемости среди всех лиг Украины в этом сезоне.

На начало матча клуб «Металлист» продолжил сезон четырьмя победами подряд и занимал одно из лидирующих мест в турнирной таблице с 12 очками, столичный клуб (7 зачетных пунктов и одна игра в запасе) занимал 4-е место.

Хозяева поля сегодня играли в желтой форме, гости — в зеленой. Игроки футбольной команды «Металлист» вышли в юбилейной форме. Впереди на футболках красуется "367" - столько лет завтра исполняется нашему городу – и фраза "Я люблю тебе, Харків"

На 2-минуте матча хозяева поля открыли счет: полузащитник «Металлиста» Фарес Балули забил первый гол в ворота «Оболони» с пенальти.

На 37-й минуте матча команда «Оболонь» осталась в меньшинстве. За симуляцию в штрафной площадке Металлиста вторую желтую и следом за ней красную получил игрок ФК «Оболонь» Артур Мурза.

В начале второго тайма болельщики включили фонарики на мобильных телефонах, поддерживая любимую команду.


На 32-й минутое матча счет стал 2:0 в пользу «Металлиста».Гол в ворота ФК «Оболонь» забил Матеэш Пейшото, это его первый матч за команду «Металлист».

На 63-й минуте гол в ворота «Оболони» забивает Евгений Банада. 3:0!

Лучшим игроком матча был признан игрок Металлиста Виталий Федоров.

«Металлист» уверенно продолжает свою беспроигрышную серию. После пятого тура футбольный клуб «Металлист» находится на первом месте в турнирной таблице с 15 очками. Следом за ней идет ФК «Кривбасс» с 13 очками.

 

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Тэги:  футбол, металлист, харьков
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