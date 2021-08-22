Металлист выиграл матч, посвященный 367-летию Харькова

22 августа на стадионе «Металлист» в Харькове желто-синие в матче 5-го тура чемпионата Первой лиги обыграли c ФК «Оболонь» со счетом 3:0.
Еще за неделю до матча было продано больше 30000 билетов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Напомним, матч 30 мая на стадионе «Металлист» между харьковским «Металлом» и криворожским «Кривбассом» посетили 32 тысячи 300 болельщиков, что стало рекордом посещаемости среди всех лиг Украины в этом сезоне.
На начало матча клуб «Металлист» продолжил сезон четырьмя победами подряд и занимал одно из лидирующих мест в турнирной таблице с 12 очками, столичный клуб (7 зачетных пунктов и одна игра в запасе) занимал 4-е место.
Хозяева поля сегодня играли в желтой форме, гости — в зеленой. Игроки футбольной команды «Металлист» вышли в юбилейной форме. Впереди на футболках красуется "367" - столько лет завтра исполняется нашему городу – и фраза "Я люблю тебе, Харків"
На 2-минуте матча хозяева поля открыли счет: полузащитник «Металлиста» Фарес Балули забил первый гол в ворота «Оболони» с пенальти.
На 37-й минуте матча команда «Оболонь» осталась в меньшинстве. За симуляцию в штрафной площадке Металлиста вторую желтую и следом за ней красную получил игрок ФК «Оболонь» Артур Мурза.
В начале второго тайма болельщики включили фонарики на мобильных телефонах, поддерживая любимую команду.
На 32-й минутое матча счет стал 2:0 в пользу «Металлиста».Гол в ворота ФК «Оболонь» забил Матеэш Пейшото, это его первый матч за команду «Металлист».
На 63-й минуте гол в ворота «Оболони» забивает Евгений Банада. 3:0!
Лучшим игроком матча был признан игрок Металлиста Виталий Федоров.
«Металлист» уверенно продолжает свою беспроигрышную серию. После пятого тура футбольный клуб «Металлист» находится на первом месте в турнирной таблице с 15 очками. Следом за ней идет ФК «Кривбасс» с 13 очками.
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