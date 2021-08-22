Харькову – 367: Освещение ночного города на их плечах (видео)

Новое повседневное освещение для подсветки улиц и зданий в вечернее и ночное время позволило ночному Харькову заиграть новыми красками.
Освещение ночного Харькова лежит на плечах сотрудников предприятия «Горсвет». Именно благодаря их труду улицы нашего города в темное время суток становятся уютными и безопасными. Ради этого коммунальщики тянут сотни километров сетей наружного освещения, устанавливают тысячи электроопор и следят за исправностью тысяч светоточек.
А новое освещение красивых зданий Харькова – например, на Московском проспекте, Гагарина, Науки, позволяет им в ночное время выглядеть потрясающе.
И конечно не обойтись без подсветки в праздники – ведь именно яркая иллюминация рождает в сердце радость. Такая, как «Звездное небо», смонтированная к 2019-му Новому году на улицах Сумской и Пушкинской. Сверкающее звездное полотно настолько приглянулось харьковчанам, что его стали зажигать по выходным и праздникам круглый год.
Антон Свинаренко работает в КП « Горсвет» 12 лет. «Могли бы вы себе представить наш любимый город Харьков без этих ярких огней, подсвеченных домов и этой чудесной Сумской, на которой мы сейчас стоим», – рассказывает Антон про ночной Харьков.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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