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22.08.2021  20:07   

Харькову – 367: Освещение ночного города на их плечах (видео)

Новое повседневное освещение для подсветки улиц и зданий в вечернее и ночное время позволило ночному Харькову заиграть новыми красками.


// YouTube

Освещение ночного Харькова лежит на плечах сотрудников предприятия «Горсвет». Именно благодаря их труду улицы нашего города в темное время суток становятся уютными и безопасными. Ради этого коммунальщики тянут сотни километров сетей наружного освещения, устанавливают тысячи электроопор и следят за исправностью тысяч светоточек.

А новое освещение красивых зданий Харькова – например, на Московском проспекте, Гагарина, Науки, позволяет им в ночное время выглядеть потрясающе.

И конечно не обойтись без подсветки в праздники – ведь именно яркая иллюминация рождает в сердце радость. Такая, как «Звездное небо», смонтированная к 2019-му Новому году на улицах Сумской и Пушкинской. Сверкающее звездное полотно настолько приглянулось харьковчанам, что его стали зажигать по выходным и праздникам круглый год.

Антон Свинаренко работает в КП « Горсвет» 12 лет. «Могли бы вы себе представить наш любимый город Харьков без этих ярких огней, подсвеченных домов и этой чудесной Сумской, на которой мы сейчас стоим», – рассказывает Антон про ночной Харьков.
 

Тэги:  горсвет, харьков
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