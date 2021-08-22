22.08.2021 18:28 Рита Парфенова

23 августа пассажирский транспорт изменит маршруты: список

В День Харькова ряд городских маршрутов общественного транспорта, проходящих через центр, на время торжественных мероприятий изменят направление движения.



//gortransport.kharkov.ua

Изменение маршрутов коснется nроллейбусов №№ 11, 17, 50 и автобусjd №№ 20э, 119э, 202, 219Е, 249, 241, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горовета.

Так, с 7.00 23 августа и до особого распоряжения запрещается движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пр. Независимости до пер. Мечникова, и по площади Конституции, от пер. Мечникова до пер. Спартаковского.



Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:



№ 17: РК «ул. Рудика» – ул. Чкалова – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Чкалова – РК «ул. Рудика».



№ 50: РК «Пятихатки» – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр.Независимости / пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – РК «Пятихатки».



С 8.00 до 12.00 23 августа запрещается движение троллейбусов по площади Конституции, площади Павловском, ул. Клочковской на участке от площади Павловского к спуска Соборного, спуска Соборной, ул. Университетской, ул. Спартаковскому.

Движение троллейбусов по маршруту № 11 будет организовано наступление образом: РК «пр. Дзюбы»– пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любви Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская – ул. Коцарская – площадь Благовещенская.



Кроме того, с 7.00 23 августа до 3.00 24 августа в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий изменится движение автобусов:



№20е: изменяется конечная остановка автобусных маршрутов и будет осуществляться высадка пассажиров на остановке «Ст. метро «Госпром»;

№119е: ул. Короленко – пер. Армянский (в обратном направлении: ул. Кооперативная – пер. Плетневский) – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту;

№202е: площадь Благовещенская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе и далее по маршруту;

Также с 7.00 23 августа до конца торжественного открытия мемориальной доски и торжественного приема делегаций, временно будет изменен путь следования автобусов:



№219е (в сторону площади Павловского): ул. Университетская – пер. Спартаковский – ул. Университетская и далее по маршруту;



№249е (в сторону площади Павловского): ул. Университетская – пер. Спартаковский – ул. Университетская – ул. Кооперативная – пр. Московский и дальше по маршруту;



№241е (в сторону Харьковской набережной): ул. Университетская – спуск Бурсацкий – площадь Конституции – ул. Университетская – ул. Кооперативная – пр. Московский – Харьковская набережная и далее по маршруту.

Источник: Городская диспетчерская служба

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