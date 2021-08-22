22.08.2021 17:32

Одно из семи чудес Харькова: дом со шпилем (видео)

В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах.



// РЕДПОСТ

Одна из достопримечательностей Харькова – Дом со шпилем. Это жилой дом в центре города в стиле «сталинский ампир», который занимает целый квартал на углу площади Конституции, ограниченный самой площадью, Московским проспектом и двумя переулками — Короленко и Армянским.



Строительство здания было начато Харьковским турбинным заводом для своих сотрудников в 1950 году. В 1954 году была завершена основная 7-этажная часть дома с 11-этажной башней, увенчанной шпилем. Собственно этот шпиль и дал общее название зданию. В 1967 году было завершено строительство 9-этажного крыла здания по Армянскому переулку с почтовым отделением. Крыло строилось во времена начатой Н. Хрущёвым борьбы с «архитектурными излишествами» и потому безлико в архитектурном отношении.



В 2008 году «Дом со шпилем» удостоился 6-го места в конкурсе «Семь чудес Харькова». В ноябре 2009 года скульптура здания в исполнении скульптора Сейфаддина Гурбанова была установлена на площади Архитекторов.



