22.08.2021 16:34 Рита Парфенова

Список мест в Харькове, куда 23 и 24 августа лучше не ехать на автомобиле

Из-за праздничных мероприятий некоторые улицы в Харькове временно закроют для движения транспорта.



Фото из открытых источников

23 августа перекроют для движение ряд улиц в Харькове, в частности, Белгородское шоссе, площади Сергиевскую и Конституции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу 1562.

Движение будет временно перекрыто в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины, 30-й годовщины независимости Украина, отметили в Департаменте инфраструктуры горсовета.



Так, с 7.00 23 августа до 3.00 24 августа запрещается движение транспортных средств по ул. Сумской на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости.



C 7.00 до 9.00 23 августа ограничивается движение и парковка транспортных средств на Белгородском шоссе в районе Мемориала Славы в Лесопарке.



С 7.00 до 10.00 23 августа ограничивается движение и парковка транспортных средств на площади Сергиевской, по полосе движения от спуска Соборного до ул. Полтавский шлях.



С 7.00 23 августа до конца торжественного открытия мемориальной доски и торжественного приема делегаций, временно ограничивается движение и парковка транспортных средств по площади Конституции на участке от ул. Пушкинской до площади Павловской (со стороны Дворца Труда) и на участке от пр. Московского до ул. Короленко.



С 9.00 до 11.00 24 августа 2021, запрещается парковка транспортных средств на площади Конституции на участке от спуска Бурсацкого до пер. Спартаковского.



С 16.30 до 22.30 часов 24 августа 2021, запрещается движение и парковка транспортных средств по ул. Сумской на участке от ул. Скрыпника до ул. Жен Мироносиц.



23 и 24 августа 2021 временно запрещается парковка в районе театра оперы и балета: будет приостановлена ​​работа площадке для парковки по адресу: ул. Сумская, ул. Рымарская (в районе театра оперы и балета).

Напомним, сегодня с 16:00 до 21:00 запрещен проезд транспорта возле стадиона «Металлист» в связи с проведением футбольного матча между командами ФК «Металлист» и ФК «Оболонь». Станции «Спортивная» и «Метростроителей» могут быть закрыты по требованию полиции для обслуживания пассажиров.