22.08.2021 15:02

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 22 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом.



68 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 августа составляет 151 071 человек.



Из них:

3 648 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);

145 664 человек выздоровели (за сутки никто не выздлоровел);

1759 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 75 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

75 – жители Харьковского района (в том числе 68 харьковчан);

1 – Изюмского;

1 – Чугуевского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 августа.