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22.08.2021  15:02   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 22 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом.

68 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 августа составляет 151 071 человек.

Из них:

  • 3 648 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);
  • 145 664 человек выздоровели (за сутки никто не выздлоровел);
  • 1759 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 75 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 75 – жители Харьковского района (в том числе 68 харьковчан);
  • 1 – Изюмского;
  • 1 – Чугуевского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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