20.08.2021 10:33 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 20 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.



66 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 августа составляет 150 837 человек.



Из них:

3 643 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);

145 637 человек выздоровели (за сутки – 36 человек);

1557 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 48 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

77 – жители Харьковского района (в том числе 66 харьковчан);

1 – Купянского;

1 – Богодуховского;

2 – Красноградского;

2 – Изюмского;

3 – Чугуевского;



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Хакрькове и области на 19 августа.