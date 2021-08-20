Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 20 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.
66 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 августа составляет 150 837 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Хакрькове и области на 19 августа.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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