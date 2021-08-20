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20.08.2021  10:33   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 20 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

66 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 августа составляет 150 837 человек.

Из них:

  • 3 643 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);
  • 145 637 человек выздоровели (за сутки – 36 человек);
  • 1557 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 48 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 77 – жители Харьковского района (в том числе 66 харьковчан);
  • 1 – Купянского;
  • 1 – Богодуховского;
  • 2 – Красноградского;
  • 2 – Изюмского;
  • 3 – Чугуевского;


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Хакрькове и области на 19 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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