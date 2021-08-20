20.08.2021 09:56 Рита Парфенова

Глава харьковской Нацполиции подал в отставку

Об увольнении Андрей Рубель написал на своей странице в Facebook.



//Facebook

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на его пост в Facebook.

«Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история.

Спасибо следователем, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24/7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему.

Вместе мы сделали много. Главный результат - благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности.

Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимание и взаимодействия с харьковчанами.

Шагаем дальше. Служим и защищаем!», – написал Рубель.

Напомним, полицию Харьковщины Андрей Рубель возглавлял с 4 декабря 2020 года. Справка. Андрей Рубель родился в 1982 году на Черниговщине. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева. В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции города Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департамент уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.

Напомним также, 19 августа на внеочередной сессии Харьковского облсовета депутаты проголосовали за освобождение от должности председателя облсовета Артура Товмасяна.